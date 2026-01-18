Durante 2025, Fiscalía General evitó el pago de más de 29 millones de pesos por secuestro virtual en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las acciones permanentes para combatir el delito de secuestro virtual en el estado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, logró durante el año 2025 la atención de 201 casos relacionados con esta modalidad delictiva, evitando que se realizara el pago de 29 millones 91 mil 529 pesos, recursos que habrían afectado directamente el patrimonio de las víctimas y sus familias.

Durante este periodo, la Fiscalía Especializada brindó atención a un total de 201 casos de secuestro virtual, logrando la localización con vida de las 201 víctimas, quienes fueron resguardadas y restituidas a su entorno familiar. Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con el año 2024, cuando se atendieron 156 casos, lo que evidencia tanto la persistencia de este delito como la confianza de la ciudadanía en las instituciones para denunciar de manera oportuna.

En cuanto a la incidencia geográfica, los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora se colocaron a la cabeza en la atención de casos de secuestro virtual, reflejando que este delito continúa afectando principalmente a las zonas con mayor densidad poblacional y actividad económica del estado.

Gracias a la intervención inmediata y especializada del personal de la Fiscalía, se evitó que las víctimas o sus familiares realizaran depósitos o transferencias exigidas, impidiendo así el pago de 29 millones 91 mil 529 pesos, monto que corresponde exclusivamente a casos de secuestro virtual atendidos durante 2025.

Para hacer frente a este delito que flagela a la sociedad, la Fiscalía General ha fortalecido sus estrategias de actuación mediante la capacitación constante de su personal, el uso de herramientas tecnológicas para la atención inmediata de denuncias y la implementación de protocolos de reacción rápida, los cuales han sido fundamentales para la localización de las víctimas y la contención del daño patrimonial y emocional.

Estos resultados reflejan el compromiso institucional de la Fiscalía General para combatir el secuestro virtual; sin embargo, también subrayan la importancia de mantener y fortalecer las acciones de prevención, así como de fomentar la denuncia ciudadana, a fin de seguir enfrentando de manera eficaz este delito que afecta la tranquilidad de las familias michoacanas.

BCT