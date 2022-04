Drenaje sanitario y pavimento, carencias en colonia popular de Madero

Madero, Michoacán (MiMorelia.com).– Siete son las calles que no tienen drenaje sanitario y 13 calles las que no cuentan con pavimento en la colonia el Aserradero Viejo, de la cabecera municipal de Madero, denunciaron los habitantes de la misma, quienes aseguran que el presidente municipal informó que por disposición del gobierno del estado, los solicitantes de obras y servicios tendrán que pagar por ellas, sino, no se les haría ninguna obra.

Al respecto, la señora Rosa Alonso Villa denunció que han asistido a las oficinas de la presidencia municipal para solicitar que en su colonia se realicen las obras de drenaje: “hay familias que han construido fosas sépticas, otras tienen el drenaje al aire libre y es un foco de contaminación e infecciones y a mis vecinos les ha tocado escarbar más de 100 metros para conectarse al drenaje”, mencionó.

Los vecinos también señalaron que en el mejor de los casos hay tramos pavimentados, pero no las calles completas: “por donde vivo, falta que se pavimenten dos calles, no tenemos por donde entrar y salir sin problemas, cuando llueve son puros charcos y barrancas y en tiempos de secas son puras polvaredas”, denunció la señora Salud Vázquez,

Mientras tanto, Jesús Alanís Gutiérrez, líder del Movimiento Antorchista en la región, agregó que han realizado varias gestiones, solicitado al presidente municipal, Froylán Alcauter Ibarra, la atención para que se pavimenten las calles más afectadas y se instale la red de drenaje, sin tener soluciones satisfactorias hasta el momento, por lo que, dijo, seguirán insistiendo y sean tomadas en serio.

AC