Dos detenidos en posesión de lonas con mensajes que hacen apología del delito: SSP

Apatzingán, Michoacán (Mimorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), y de la Defensa Nacional (Defensa), detuvieron a dos hombres en posesión de dos lonas con mensajes que hacen apología al delito. También se les decomisó metanfetamina y una motocicleta.

Durante un operativo conjunto, agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a dos hombres en la colonia Rubén Romero en Apatzingán. Los detenidos, identificados como ‘El Payaso’ y ‘El Alfredo’, viajaban en un vehículo de la marca Italika.

A los ahora indiciados les fueron decomisadas dos lonas que contenían un mensaje haciendo apología del delito, similares a las que habían sido colocadas en días pasados en esta demarcación. De igual forma, les localizaron aproximadamente 123 gramos de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Una vez realizadas las actuaciones respectivas, los implicados fueron presentados ante la autoridad correspondiente para determinar su situación legal. La SSP en conjunto con las fuerzas federales trabaja puntualmente para combatir conductas generadoras de violencia en Tierra Caliente.

SHA