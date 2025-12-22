Dos detenidos en posesión de armas de fuego en Jacona y Lázaro Cárdenas: SSP

Posteriormente, en la localidad de Chuquiapan, municipio de Lázaro Cárdenas, el personal de seguridad detuvo a otro hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Italika; tras una inspección, le fue asegurada una pistola calibre .38 súper.

Una vez realizadas las actuaciones respectivas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los ahora indiciados y lo decomisado fueron presentados ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y determinar su situación jurídica.

