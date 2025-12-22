Dos detenidos en posesión de armas de fuego en Jacona y Lázaro Cárdenas: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En hechos distintos registrados en los municipios de Jacona y Lázaro Cárdenas, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Marina), detuvieron a dos hombres en posesión de armas de fuego. Tras las labores operativas, tanto los implicados como el armamento fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
En un primer hecho, durante un operativo interinstitucional realizado en la colonia Nuevo Porvenir, en Jacona, elementos de la Guardia Civil, Defensa, Guardia Nacional y la Policía Municipal detuvieron a un masculino en posesión de un arma de fuego tipo revólver, calibre .38 especial.
Posteriormente, en la localidad de Chuquiapan, municipio de Lázaro Cárdenas, el personal de seguridad detuvo a otro hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Italika; tras una inspección, le fue asegurada una pistola calibre .38 súper.
Una vez realizadas las actuaciones respectivas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, los ahora indiciados y lo decomisado fueron presentados ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y determinar su situación jurídica.
BCT