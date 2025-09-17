Dos delincuentes abatidos tras agresión armada en Ziracuaretiro: SSP

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) abatieron a dos civiles armados, luego de que se registrará una agresión con armas de fuego en el municipio de Ziracuaretiro.

El hecho ocurrió en la localidad de San Andrés Coru, donde efectivos del Ejército Mexicano repelieron de inmediato una agresión.