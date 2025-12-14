Dos adolescentes lesionados al estrellarse en vehículo en Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos adolescentes resultaron lesionados tras el choque del automóvil en el que viajaban contra la fachada de un inmueble ubicado en la cabecera municipal de Tacámbaro, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la madrugada de este domingo sobre el Libramiento Norte. Al enterarse de la situación, bomberos y paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los afectados.