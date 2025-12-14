Dos adolescentes lesionados al estrellarse en vehículo en Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos adolescentes resultaron lesionados tras el choque del automóvil en el que viajaban contra la fachada de un inmueble ubicado en la cabecera municipal de Tacámbaro, informaron fuentes policiales y de rescate.
El accidente se registró durante la madrugada de este domingo sobre el Libramiento Norte. Al enterarse de la situación, bomberos y paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a los afectados.
Trascendió que los heridos fueron canalizados a un hospital para su adecuada valoración médica. Hasta el momento, la identidad de los jóvenes es desconocida.
Se observó que el automotor involucrado en el percance terminó completamente destrozado de la parte frontal. Patrulleros de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo siniestrado.
BCT