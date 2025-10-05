Dos accidentes en la Autopista Siglo XXI dejan tres heridos y daños materiales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Autopista Siglo XXI registró este domingo dos accidentes viales en distintos puntos del tramo Uruapan-Lázaro Cárdenas, que dejaron tres personas heridas y cuantiosos daños materiales.

El primero de los percances ocurrió a la altura del kilómetro 108+500, en el municipio de Taretan, donde una camioneta volcó, dejando tres personas lesionadas. Los elementos de emergencias acudieron al sitio para brindar atención médica y trasladar a los heridos a un hospital cercano.

Debido al accidente, la circulación fue afectada temporalmente. Las autoridades recomendaron a los automovilistas mantener la calma, atender las indicaciones viales y respetar los límites de velocidad.