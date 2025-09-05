Donar sangre es donar vida: AMANC Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año y seis meses de iniciar el tratamiento de su hija, Carmen Aguilar Guisar agradeció a cada una de las personas que donan sangre a favor de los niños con cáncer, porque este padecimiento, dijo, requiere de mucha sangre cuando se padece leucemia.

Septiembre es el mes dorado para visualizar el cáncer infantil, donde Carmen refirió que su hija Saraí fue diagnosticada con leucemia a los 6 años de edad; el dolor de huesos y rodillas fue el indicio para saber que algo andaba mal con la salud de su pequeña.

Desde entonces —dijo—, el camino ha sido largo y el requerimiento de sangre, mayor, por lo que estar en contacto con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán es sustancial para contar con lo necesario para llevar la enfermedad.

El presidente del Patronato de AMANC Michoacán, David Gutiérrez González, refirió que donar sangre es donar vida, por lo que agradeció la aportación que dan los ciudadanos para apoyar a los pequeños guerreros.

A sus 15 años, José Fernando Nolasco Vázquez empezó con dolores de cabeza y de estómago; ningún médico familiar le detectaba lo que tenía, hasta que fue referido al Hospital Infantil de Morelia, donde el diagnóstico fue leucemia.