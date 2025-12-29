Donan órganos de joven fallecido tras accidente en Morelia; FGE autoriza procedimiento legal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En apego a lo establecido en el Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió dictamen de no inconveniente para la procuración de ambos riñones de un joven de 18 años que perdió la vida a consecuencia de un accidente de tránsito, ocurrido en la ciudad de Morelia.

El pasado 26 de diciembre, el joven fue ingresado al Hospital General “Dr. Miguel Silva”, donde recibió atención médica tras el hecho vial; sin embargo, perdió la vida. Conforme al procedimiento establecido, los familiares fueron informados sobre la posibilidad de realizar la donación de órganos, misma que fue aceptada de manera voluntaria.

Ante ello, personal especializado de la Coordinación de Servicios Periciales acudió al nosocomio para realizar las actuaciones correspondientes y certificar el fallecimiento derivado de traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, el Ministerio Público determinó la viabilidad legal para la procuración de ambos riñones.

La intervención oportuna y coordinada entre autoridades permitió garantizar la transparencia, legalidad y certeza del procedimiento, haciendo posible este acto altruista que brindará esperanza y calidad de vida a personas en espera de un trasplante.

El Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos tiene como finalidad establecer mecanismos claros de coordinación institucional para otorgar certeza jurídica en los procesos de extracción y procurar una cultura solidaria a favor de la donación, en beneficio de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas.

