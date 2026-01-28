Docentes se preparan para la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Educación, Gabriela Molina, invita a las y los docentes michoacanos a consultar los materiales para la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realizará el viernes 30 de enero. Este encuentro permite que el magisterio reflexione sobre la realidad de sus centros educativos y fortalezca el vínculo con la comunidad para el bienestar de cerca de un millón de estudiantes de nivel básico en la entidad.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) destaca que la labor docente resulta fundamental en la construcción de una cultura de paz dentro de las aulas. Por ello, impulsa el uso de herramientas pedagógicas que fomenten el diálogo y el respeto mutuo, con el fin de consolidar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia desde el sector educativo en todas las regiones del estado, donde laboran más de 50 mil maestras y maestros.

Al respecto, la funcionaria estatal señaló que “el compromiso del magisterio es la piedra angular para transformar nuestras escuelas en espacios de comunidad, donde el diálogo y el respeto sean los ejes que guíen el aprendizaje de nuestras niñas y niños”. Asimismo, enfatizó que la transformación educativa en Michoacán prioriza el sentido humano y la colaboración colectiva, dejando atrás enfoques basados en la competencia para centrarse en el desarrollo integral.