Docentes de Michoacán son más cotizados en otros estados: IMCED

El actual jefe del Departamento de Pedagogía en el IMCED, José Ricardo Rubio Robledo, refirió que el año pasado les llegó una carta del gobierno de Guanajuato en la que solicitaron alrededor de 100 egresados para trabajar allá, pero este año, también tuvieron conocimiento de que querían emplear a otros 100 jóvenes, por lo que acotó que sí son más cotizados en ese estado.

"El gobierno de Guanajuato ha pedido directamente al IMCED el personal para trabajar en sus escuelas, nos han hecho el comentario de que los alumnos salen con un nivel muy alto a diferencia de otras instituciones", dijo.

Por lo anterior, José Ricardo Rubio dijo que han tenido un amplio margen de muchachos que se han colocado en la oferta laboral y que han sido bien aceptados en Guanajuato, aunque hay otros estados a los que también han decidido viajar por tener también propuestas.

"Están más cotizados en Guanajuato que en Michoacán, aquí hay un tema político que luego no permite a lo jóvenes participar, son por los procesos USICAMM, pero bueno, allá son bien aceptados", agregó el jefe del Departamento de Pedagogía.

