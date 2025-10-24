Docentes de la UIIM, con paros intermitentes en cuatro sedes

Por lo anterior, Domingo Santiago explicó que las sedes de Zitácuaro, Zamora, Urandén en Pátzcuaro y Tiríndaro se encuentran en paro de forma intermitente, y en algunos casos más prolongados desde hace más de 20 días; aunque intentaron replicar la actividad en Pichátaro no pudieron por situaciones comunales.

No obstante, los sindicalizados amagaron con extender las manifestaciones como la que realizaron hoy frente a Palacio de Gobierno, pues un grupo de 50 profesores aproximadamente bloquearon la avenida Francisco I. Madero con carteles y consignas sobre el presupuesto pleno.