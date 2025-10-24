Docentes de la UIIM, con paros intermitentes en cuatro sedes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Profesores de al menos cuatro sedes de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) se encuentran en paros intermitentes para exigir a las autoridades que den respuesta a sus demandas, entre ellas, la entrega de un presupuesto digno y apoyo en temas de infraestructura, así como el pago de adeudos.
En rueda de prensa, varios docentes de la institución que se presentaron este viernes en Morelia, afirmaron que no hay respuesta por parte de la rectora Jennifer Martínez Murillo, por lo que solicitan a las autoridades que intervengan para dar solución a temas que arrastran desde el 2015 aproximadamente, cuando detectaron los conflictos.
Por lo anterior, Domingo Santiago explicó que las sedes de Zitácuaro, Zamora, Urandén en Pátzcuaro y Tiríndaro se encuentran en paro de forma intermitente, y en algunos casos más prolongados desde hace más de 20 días; aunque intentaron replicar la actividad en Pichátaro no pudieron por situaciones comunales.
No obstante, los sindicalizados amagaron con extender las manifestaciones como la que realizaron hoy frente a Palacio de Gobierno, pues un grupo de 50 profesores aproximadamente bloquearon la avenida Francisco I. Madero con carteles y consignas sobre el presupuesto pleno.
"De febrero a la fecha llevamos cuatro conflictos y se han tenido que resolver en Morelia (...) Vamos a seguir con acciones , tenemos que empezar a socializar la información en las comunidades donde estamos", dijo Domingo Santiago.
Actualmente la institución arrastra un déficit de 14 millones de pesos, y también adeudos a terceros institucionales como el SAT, Infonavit e IMSS por más de 60 millones de pesos, según explicaron los agremiados, por lo que calculan que requieren un presupuesto de 100 millones de pesos para el 2026.
BCT