Divorcio en Michoacán: aumentarán costos del trámite en el 2026

Según datos recientes del INEGI, en México se registraron 33.3 divorcios por cada 100 matrimonios en 2024. En Michoacán, la tendencia no es diferente, con 7,832 separaciones registradas el año pasado, reflejando un alza en la disolución de los lazos matrimoniales, a menudo después de más de una década de unión.

Para el 2026, los costos del Divorcio Administrativo experimentarán variaciones significativas dependiendo del horario:

En horario de oficina: La tarifa será de $2,965 (incluyendo la anotación en actas de nacimiento y matrimonio).

Fuera de horario de oficina: El costo se eleva a $4,055, monto que incluye un 35% destinado a honorarios para los Oficiales del Registro Civil que presten el servicio fuera del horario habitual.

Por otro lado, el proceso más económico sigue siendo la Inscripción de Divorcio celebrado ante Notario Público, cuyo costo se fija en $679, manteniendo también la obligación de anotar el divorcio en las actas correspondientes de ambos cónyuges.

BCT