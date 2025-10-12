Distrito Judicial de Apatzingán iniciará actividades el 22 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será el 22 de octubre cuando el Tribunal de Justicia de Michoacán que integra la Sala Colegiada en materia Civil y la Unitaria en materia Penal en el Distrito Judicial de Apatzingán inicien los términos legales para que los Magistrados trabajen 390 casos pendientes, informó la magistrada Civil, Elvia Higuera Pérez.
En entrevista, refirió que actualmente se están haciendo las adecuaciones en los espacios que estarán las oficinas, pero que la población ya se está acercando con las y los Magistrados para hacerles saber de los asuntos que no se ha resuelto.
"Justamente estemos en estos territorios atendiendo a las personas que tienen diferentes problemáticas sociales y hay mucho interés de la ciudadanía, he recibido peticiones de escucha de personas que traen asuntos de índole familiar y civil que no les habían sido resueltos durante muchísimo tiempo", dijo.
Con esto, dejó en claro que tanto su persona, así como Guillermina Hernández Arteaga y Miguel Ángel Moreles Vázquez, quien presidirá la Sala, están dispuestos a escuchar las necesidades de la población y sus oficinas siempre estarán de puertas abiertas para atender cada uno de los casos, al igual que Martha Magaly Vega Alfaro, quien es la magistrada en materia Penal.
Indicó que el rezago se arrastra desde hace tres meses y se turnaron cerca de 390 casos, por lo que cada ponencia recibirá 130 que dejaron los magistrados anteriores, al precisar que son la región que menos rezago se tiene, por lo que se priorizará temas de pensión alimenticia, restitución de menores y todo lo correspondiente a la materia familiar, así como temas mercantiles.
Recordó que el Distrito Judicial de Apatzingán abarca 12 municipios que están ubicados en la región de Tierra Caliente, tales como Aguililla, Coalcomán, Tepalcatepec, Parácuaro, Chinicuila, Churumuco, Ario, Múgica, Nuevo Urecho, La Huacana, Buenavista y Apatzingán.
La apertura de la sala indicó, será en el marco de las fiestas de Apatzingán, el 22 de octubre, cuando se celebra el Día de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, mejor conocida como el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana firmada en 1814.
"La apertura de la sala en el marco de una fecha muy significativa para el estado de Michoacán, para el propio municipio de Apatzingán, como es la Promulgación de la Constitución de 1814, pues estamos en esa idea de que el 22 de octubre ya se pueda aperturar al público", agregó.
Es de mencionar que cada Magistrado contará con personal para atender la carga de trabajo, por ponencia se prevé contar con 6 empleados.
BCT