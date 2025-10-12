Distrito Judicial de Apatzingán iniciará actividades el 22 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Será el 22 de octubre cuando el Tribunal de Justicia de Michoacán que integra la Sala Colegiada en materia Civil y la Unitaria en materia Penal en el Distrito Judicial de Apatzingán inicien los términos legales para que los Magistrados trabajen 390 casos pendientes, informó la magistrada Civil, Elvia Higuera Pérez.

En entrevista, refirió que actualmente se están haciendo las adecuaciones en los espacios que estarán las oficinas, pero que la población ya se está acercando con las y los Magistrados para hacerles saber de los asuntos que no se ha resuelto.

"Justamente estemos en estos territorios atendiendo a las personas que tienen diferentes problemáticas sociales y hay mucho interés de la ciudadanía, he recibido peticiones de escucha de personas que traen asuntos de índole familiar y civil que no les habían sido resueltos durante muchísimo tiempo", dijo.

Con esto, dejó en claro que tanto su persona, así como Guillermina Hernández Arteaga y Miguel Ángel Moreles Vázquez, quien presidirá la Sala, están dispuestos a escuchar las necesidades de la población y sus oficinas siempre estarán de puertas abiertas para atender cada uno de los casos, al igual que Martha Magaly Vega Alfaro, quien es la magistrada en materia Penal.