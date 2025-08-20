Distrito de Riego Morelia-Queréndaro será modernizado con inversión histórica

¿Cómo beneficiará a Michoacán?

En el caso de Michoacán, el distrito de Morelia-Queréndaro (DR 020) será uno de los 16 que recibirán atención prioritaria. Se prevé la rehabilitación de canales, la modernización de compuertas y la implementación de sistemas eficientes como el riego por goteo o aspersión, lo que permitirá ahorrar hasta el 55% del agua utilizada en parcelas agrícolas.

Este avance no solo busca aumentar la producción con menos agua, sino también garantizar el derecho humano al agua en zonas urbanas, gracias al uso eficiente del recurso hídrico.