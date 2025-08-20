Distrito de Riego Morelia-Queréndaro será modernizado con inversión histórica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El distrito de riego DR 020 Morelia-Queréndaro será intervenido como parte del programa federal México se Tecnifica, una estrategia impulsada por el Gobierno de México para modernizar el uso del agua en la agricultura y destinarla al consumo humano, con una inversión nacional de 60 mil millones de pesos.
Según se informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el objetivo del programa es tecnificar más de 200 mil hectáreas en el país y recuperar hasta 2 mil 800 millones de metros cúbicos de agua, cantidad equivalente a tres veces el consumo anual de la Ciudad de México.
En el caso de Michoacán, el distrito de Morelia-Queréndaro (DR 020) será uno de los 16 que recibirán atención prioritaria. Se prevé la rehabilitación de canales, la modernización de compuertas y la implementación de sistemas eficientes como el riego por goteo o aspersión, lo que permitirá ahorrar hasta el 55% del agua utilizada en parcelas agrícolas.
Este avance no solo busca aumentar la producción con menos agua, sino también garantizar el derecho humano al agua en zonas urbanas, gracias al uso eficiente del recurso hídrico.
Se trata del único programa en el mundo que vincula directamente el agua utilizada en la agricultura con su recuperación para el consumo humano. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, este esfuerzo se realiza “en colaboración con los agricultores y distritos de riego”, lo que garantiza su viabilidad a largo plazo.
El plan contempla dos frentes:
Infraestructura mayor: revestimiento de canales, automatización de compuertas y sistemas de medición.
Tecnificación parcelaria: nivelación de tierras, instalación de sistemas presurizados y canaletas modernas.
