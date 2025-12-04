Distribuirán poco más de mil armas a la Guardia Civil en Michoacán

Ramírez Bedolla detalló que la reunión que sostuvo este miércoles en Uruapan, junto con Omar García Harfuch y la alcaldesa Grecia Quiroz, forma parte del Plan Michoacán como evaluación de las acciones y resultados obtenidos en el último mes, después del homicidio de Carlos Manzo.

Agregó que a dicha reunión también asistió el sector productivo del municipio, pues acotó que es fundamental la estrecha comunicación con ellos y, sobre todo, la denuncia sobre extorsión, en aras de mejorar la seguridad.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Antonio Cruz Medina, añadió que las mil 69 armas son tipo fusil G3, más de cinco mil cargadores y 106 mil cartuchos. Además, señaló que se realiza la construcción de dos cuarteles de la Guardia Civil, con una inversión superior a los 150 millones de pesos, en Las Cañas y la Meseta Purépecha.