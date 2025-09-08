Distribuirán 204 mil pares de tenis por tercer ciclo consecutivo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Por tercer ciclo escolar consecutivo, se distribuirán 204 mil pares de tenis para alumnos de nivel secundaria en Michoacán, informó la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal indicó que la entrega comenzará el próximo jueves en el municipio de Apatzingán.

Precisó que los tenis serán entregados en mil 728 escuelas secundarias de los 113 municipios del estado, como parte de los programas “Jalo a Estudiar” y “Jalo por la Paz”.