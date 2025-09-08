Michoacán

Distribuirán 204 mil pares de tenis por tercer ciclo consecutivo

La secretaria Gabriela Molina Aguilar comentó que esto se hará en el nivel secundaría
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Por tercer ciclo escolar consecutivo, se distribuirán 204 mil pares de tenis para alumnos de nivel secundaria en Michoacán, informó la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal indicó que la entrega comenzará el próximo jueves en el municipio de Apatzingán.

Precisó que los tenis serán entregados en mil 728 escuelas secundarias de los 113 municipios del estado, como parte de los programas Jalo a Estudiar y Jalo por la Paz.

Resaltó que en los últimos dos años se han distribuido más de 400 mil pares de tenis en este nivel educativo, con el objetivo de prevenir la deserción escolar.

