Distribuidos en Zitácuaro 29.3 mdp en créditos para impulso a negocios: Sí Financia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha dispersado 29.3 millones de pesos en financiamientos para todos los sectores productivos de Zitácuaro, informó el director general, Gabriel Gutiérrez Aviña.

En el marco de la audiencia pública del mandatario en la comunidad indígena con autogobierno de Donaciano Ojeda, resaltó que en el municipio se han entregado 796 créditos de todos los programas crediticios del Sí Financia, los cuales han fortalecido empresas locales, logrando conservar 571 empleos y generar otros 461, de acuerdo con los reportes brindados por las y los beneficiarios de los programas crediticios.