Distribuidor salida a Pátzcuaro beneficiará a 197 mil morelianos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro se construye infraestructura que contribuirá a reducir los accidentes viales en la zona sur de la ciudad de Morelia, con la cancelación de cruces a nivel que vulneran la seguridad de las personas que circulan sobre el anillo Periférico y calzada La Huerta, así lo detalló el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario explicó que se eliminará el retorno ubicado sobre el libramiento, a la altura del fraccionamiento Riviera II. Esta acción es crucial, dado el alto aforo vehicular del punto, donde actualmente se forman indebidamente hasta tres filas de vehículos, lo que incrementa el riesgo de percances fatales que ya se han registrado con anterioridad.