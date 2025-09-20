Distinguen a 64 artesanos michoacanos por más de 25 años de trayectoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día del Artesano Michoacano, el Gobierno del Estado reconoció a 64 maestras y maestros del arte popular por sus más de 25 años de trayectoria, con la entrega de un diploma y un estímulo económico de 2 mil 500 pesos.

En la celebración realizada en el lago de Camécuaro secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó que las artesanías son memoria viva de los pueblos originarios, al transmitir en cada pieza historias y saberes ancestrales.