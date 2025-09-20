Distinguen a 64 artesanos michoacanos por más de 25 años de trayectoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día del Artesano Michoacano, el Gobierno del Estado reconoció a 64 maestras y maestros del arte popular por sus más de 25 años de trayectoria, con la entrega de un diploma y un estímulo económico de 2 mil 500 pesos.
En la celebración realizada en el lago de Camécuaro secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó que las artesanías son memoria viva de los pueblos originarios, al transmitir en cada pieza historias y saberes ancestrales.
Reconoció el trabajo de maestras y maestros artesanos y reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de fortalecer su comercialización y reconocimiento, para que continúen siendo una fuente de vida digna para las actuales y futuras generaciones.
El director general de la Casa de las Artesanías (Casart), Cástor Estrada Robles, señaló con convicción que la mejor manera de honrar su esfuerzo y dedicación es redoblar el compromiso y trabajar con empeño por fortalecer este sector vital, durante todo lo que resta de la administración. “Porque preservar y apoyar la artesanía michoacana es cuidar nuestras raíces, nuestras tradiciones y el alma misma de nuestra cultura, que vive y se renueva gracias a las manos que crean con pasión y orgullo”, expresó.
El presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez, manifestó con orgullo y cariño un reconocimiento profundo a todas las artesanas y artesanos de Michoacán, al señalar que son ellos quienes, con sus manos talentosas y su dedicación incansable, mantienen viva la esencia cultural de nuestro estado.
Durante el acto protocolario se premió a los cinco mejores contingentes del desfile artesanal de los 60 que participaron. El de Nuevo San Juan Parangaricutiro resultó como el mejor y recibió la placa itinerante que se entrega año con año.
mrh