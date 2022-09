Disponibles, 113 plazas para maestros en Michoacán; ¿dónde?

“Anteriormente iba un líder sindical o una expresión sindical entregaban una carpeta con 300 solicitudes, y no, estos trámites son individuales, son personales, estas personas que se registraron tenían la misma dirección, el mismo correo electrónico y el mismo teléfono, lo que quiere decir que una misma persona los registró. No hubo reclamos, no se presentaron, por lo tanto quiere decir que no existían”, sostuvo.

Explicó que para asignar una plaza de maestros, los docentes ingresan a una plataforma en la que se verifica el centro educativo disponible, el municipio y el profesor conforme a un número en la lista elige el plantel escolar en el qué trabajará.

Ante la necesidad del servicio, adelantó que se aplicará el código 99, es decir, asignaciones del contrato en los planteles educativos que no tienen maestros, pero reconoció que hay complicaciones porque hay docentes que no quieren ir a ciertos municipios.

Agregó que también este martes se harán las asignaciones correspondientes a horas adicionales en nivel secundaria, que anteriormente se hacían de manera irregular y de manera arbitraria.

RYE