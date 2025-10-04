Disponible en Jacona, predio para construir guardería Ceci del IMSS: Bedolla

Jacona, Michoacán (MiMorelia.com).-El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que en Jacona se tiene disponible un terreno de mil 955 metros cuadrados para construir uno de los 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), autorizados para Michoacán, como parte de la estrategia de creación de un sistema nacional de cuidados impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el estado.

Durante la audiencia pública realizada en este municipio, el mandatario estatal compartió que el predio, propiedad del Gobierno de Michoacán, se encuentra listo para su validación por parte del IMSS, al cumplir con las características geográficas y de demanda del servicio para edificar y operar la guardería en apoyo a las madres trabajadoras.