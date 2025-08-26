Disney manda carta a Michoacán para buscar locaciones de Coco 2

La noticia fue dada a conocer este martes en rueda de prensa, donde autoridades de la dependencia señalaron que se elaboró un catálogo digital de escenarios en Michoacán, que incluye desde cascadas y haciendas, hasta pueblos, templos y ciudades, con el objetivo de facilitar a las productoras cinematográficas la selección de locaciones.

"Nos llegó una carta para la visita de la gente de Disney, para la segunda parte de Coco. Es importante, finalmente vuelven a fijarse en nuestro estado", señalaron funcionarios de la Sectur.

El catálogo, realizado por especialistas en promoción turística, ya fue mostrado a productores nacionales vinculados a la industria del cine, lo que representa una oportunidad para que Michoacán se posicione nuevamente como referente cultural y fílmico a nivel internacional.

Autoridades recordaron que durante la pasada Feria Internacional de Turismo (FITUR) en España, Michoacán trabajó de manera coordinada con el municipio de Morelia y otras instancias, fortaleciendo la promoción del estado en mercados internacionales.

Con esta gestión, el estado busca no solo atraer producciones de gran formato como Coco 2, sino también facilitar la llegada de documentales, series y filmes independientes que encuentren en las comunidades y paisajes michoacanos escenarios únicos.