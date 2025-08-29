Disminuyen robos a transporte público en Michoacán durante 2025, según datos de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los primeros siete meses de 2025 se han registrado 30 robos a transporte público en Michoacán, entre taxis, combis y camiones, lo que representa una disminución frente a los 47 casos contabilizados en el mismo periodo de 2024.
El mes con mayor incidencia este año fue enero, con 12 robos; seguido de abril, con 5; febrero y marzo, con 4 cada uno; mientras que en mayo y julio se reportó un caso, respectivamente. Junio fue el único mes en el que no se presentaron hechos de este tipo, según los datos de la Fiscalía.
Por regiones, en el informe de la Fiscalía se detalla que en Morelia se concentraron 21 robos, de los cuales 19 fueron a taxis y 2 a combis. En Uruapan se registraron 8 atracos, todos a camiones colectivos, mientras que en Zamora se contabilizó un robo a taxi.
Al comparar con 2024, en los primeros siete meses de ese año se acumularon 47 casos: febrero encabezó la estadística con 10, seguido de marzo y mayo, con 9; enero, con 7; junio, con 5; abril, con 4; y julio, con 3.
Con ello, la incidencia en 2025 refleja 17 robos menos que en el mismo lapso del año anterior.
