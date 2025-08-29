Disminuyen robos a transporte público en Michoacán durante 2025, según datos de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), en los primeros siete meses de 2025 se han registrado 30 robos a transporte público en Michoacán, entre taxis, combis y camiones, lo que representa una disminución frente a los 47 casos contabilizados en el mismo periodo de 2024.

El mes con mayor incidencia este año fue enero, con 12 robos; seguido de abril, con 5; febrero y marzo, con 4 cada uno; mientras que en mayo y julio se reportó un caso, respectivamente. Junio fue el único mes en el que no se presentaron hechos de este tipo, según los datos de la Fiscalía.