Disminuyen embarazos infantiles en Michoacán; la entidad baja al octavo lugar nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, afirmó que Michoacán salió de los primeros cinco estados a nivel nacional con mayor número de embarazos infantiles.
En rueda de prensa, la funcionaria refirió que al iniciar la presente administración, la entidad se ubicaba en el lugar cuatro en México respecto al número de embarazos infantiles; no obstante, al día de hoy, se encuentran en el octavo lugar, según refirió este lunes en Casa Michoacán.
"Cuando iniciamos el gobierno estábamos en el lugar cuarto y ahora en octavo lugar, y el acompañamiento que se le da a las infancias es a través de la NOM 046 en Secretaría de Salud", dijo.
Cabe mencionar que dicha NOM 046 es una Norma Oficial Mexicana que establece los criterios para la prevención, detección y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres en el sistema de salud de México.
Actualmente —dijo Alejandra Anguiano— hay un registro de 13 mil niñas que han quedado embarazadas en Michoacán, pero la funcionaria reiteró que, pese a ser una cifra preocupante, también han endurecido los esfuerzos para reducirlo y erradicarlo.
Ante medios de comunicación, la secretaria añadió que se han otorgado más de dos millones de insumos para la menstruación, y continúan con la estrategia de "Es momento de soñar, no de ser mamá y papá", para la prevención del embarazo infantil y adolescente.
rmr