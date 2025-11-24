Disminuyen embarazos infantiles en Michoacán; la entidad baja al octavo lugar nacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo para las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano González, afirmó que Michoacán salió de los primeros cinco estados a nivel nacional con mayor número de embarazos infantiles.

En rueda de prensa, la funcionaria refirió que al iniciar la presente administración, la entidad se ubicaba en el lugar cuatro en México respecto al número de embarazos infantiles; no obstante, al día de hoy, se encuentran en el octavo lugar, según refirió este lunes en Casa Michoacán.

"Cuando iniciamos el gobierno estábamos en el lugar cuarto y ahora en octavo lugar, y el acompañamiento que se le da a las infancias es a través de la NOM 046 en Secretaría de Salud", dijo.