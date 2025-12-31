Disminuyen decomisos de animales de vida silvestre en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En comparación con 2024, este año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decomisó menos animales de vida silvestre en Michoacán, los cuales posteriormente fueron llevados al Zoológico Benito Juárez, afirmó el director del parque, Julio César Medina Ávila.

De acuerdo con el funcionario, el año pasado fueron alrededor de 300 animales, en su mayoría aves; sin embargo, en este 2025 el reporte es de aproximadamente 150, y aunque hubo algunos felinos, la mayor parte fueron iguanas. No obstante, hizo un llamado a las personas que los adquieren a que lo hagan con base en las normas establecidas y con responsabilidad.