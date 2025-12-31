Disminuyen decomisos de animales de vida silvestre en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En comparación con 2024, este año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decomisó menos animales de vida silvestre en Michoacán, los cuales posteriormente fueron llevados al Zoológico Benito Juárez, afirmó el director del parque, Julio César Medina Ávila.
De acuerdo con el funcionario, el año pasado fueron alrededor de 300 animales, en su mayoría aves; sin embargo, en este 2025 el reporte es de aproximadamente 150, y aunque hubo algunos felinos, la mayor parte fueron iguanas. No obstante, hizo un llamado a las personas que los adquieren a que lo hagan con base en las normas establecidas y con responsabilidad.
Julio César Medina apuntó que las causas siguen siendo las mismas, pues las personas continúan comprando estas especies en el mercado negro; por ejemplo, un león o un tigre que, mientras son cachorros, pueden alimentarlos, pero una vez que crecen tienen que darles hasta 15 kilos de carne diarios, y es cuando les “empieza a pesar”.
El director dijo que muchas veces los sueltan, los matan o los abandonan en un predio para que la Profepa vaya por ellos. De acuerdo con Medina Ávila, no es ilegal adquirir un animal de vida silvestre, siempre y cuando se notifique a la Procuraduría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue el permiso correspondiente.
Por último, dijo que las personas que los adquieren no conocen la biología de la especie ni sus requerimientos, pues todos los ejemplares que llegan al Zoológico y que son decomisados presentan deshidratación, mal esquema de nutrición y alimentación, afecciones hepáticas, problemas renales, entre otros padecimientos.
RPO