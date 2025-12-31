Michoacán

Disminuyen decomisos de animales de vida silvestre en Michoacán

Sin embargo, el director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina, indicó que todavía hay personas que adquieren leones, iguanas y otras especies en el mercado negro
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En comparación con 2024, este año la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decomisó menos animales de vida silvestre en Michoacán, los cuales posteriormente fueron llevados al Zoológico Benito Juárez, afirmó el director del parque, Julio César Medina Ávila.

De acuerdo con el funcionario, el año pasado fueron alrededor de 300 animales, en su mayoría aves; sin embargo, en este 2025 el reporte es de aproximadamente 150, y aunque hubo algunos felinos, la mayor parte fueron iguanas. No obstante, hizo un llamado a las personas que los adquieren a que lo hagan con base en las normas establecidas y con responsabilidad.

“Afortunadamente, han sido menos ejemplares los que han llegado al Zoológico de Morelia, pero siguen llegando; son más de 150 ejemplares, principalmente iguanas, varios reptiles, también felinos, grandes felinos: llegó un tigre, llegó un león”.

Julio César Medina apuntó que las causas siguen siendo las mismas, pues las personas continúan comprando estas especies en el mercado negro; por ejemplo, un león o un tigre que, mientras son cachorros, pueden alimentarlos, pero una vez que crecen tienen que darles hasta 15 kilos de carne diarios, y es cuando les “empieza a pesar”.

Julio César Medina Ávila, director del Zoológico Benito Juárez
Julio César Medina Ávila, director del Zoológico Benito JuárezGABRIELA SERRALDE

El director dijo que muchas veces los sueltan, los matan o los abandonan en un predio para que la Profepa vaya por ellos. De acuerdo con Medina Ávila, no es ilegal adquirir un animal de vida silvestre, siempre y cuando se notifique a la Procuraduría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue el permiso correspondiente.

“Hay que revisar la norma y ver si no están en peligro de extinción; no se puede tener un jaguar, no existe un permiso ni son legales las guacamayas o los loros; todos están en peligro de extinción”.

Por último, dijo que las personas que los adquieren no conocen la biología de la especie ni sus requerimientos, pues todos los ejemplares que llegan al Zoológico y que son decomisados presentan deshidratación, mal esquema de nutrición y alimentación, afecciones hepáticas, problemas renales, entre otros padecimientos.

