Disminuye el número de remesas en Michoacán respecto al año anterior

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De enero a septiembre de este año, Michoacán recibió 3 mil 971.43 millones de dólares en remesas, según cifras compartidas por la Secretaría del Migrante en el estado. Sin embargo, esta cantidad representa una disminución del 4.60 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Durante los tres primeros trimestres de 2024, se captaron 4 mil 162.68 millones de dólares, lo que significa una diferencia de 191.25 millones de dólares menos en 2025, de acuerdo con la dependencia estatal.

Según el informe de comportamiento de remesas 2024-2025, basado en datos oficiales del Banco de México, el análisis por trimestre muestra lo siguiente:

Primer trimestre: 2024: 1,221.61 millones de dólares 2025: 1,267.81 millones de dólares Variación: Aumento del 3.78 %

Segundo trimestre: 2024: 1,462 millones de dólares 2025: 1,327 millones de dólares Variación: Disminución del 9.21 %

Tercer trimestre: 2024: 1,479 millones de dólares 2025: 1,376 millones de dólares Variación: Disminución del 6.95 %



Aunque no se han compartido las cifras completas del cuarto trimestre, la Semigrante recordó que en 2024 se recibieron en total 5 mil 646 millones de dólares en remesas, lo que posicionó a Michoacán como el estado número uno en recepción, superando a Guanajuato y Jalisco.