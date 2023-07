Disminuye 9%, superficie afectada por incendios forestales en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese al incremento de incendios forestales en la entidad, se logró reducir en un 9 por ciento la superficie afectada por dichos siniestros, resaltó el director de la Comisión Forestal de Michoacán (Cofom), Rosendo Caro Gómez.

En entrevista con MiMorelia.com, el director de Cofom explicó que este año se tuvo un comportamiento atípico porque la sequía se alargó por un mes más de lo normal, pues anteriormente terminaban los trabajos de las brigadas a finales de mayo y principios de junio; lo que provocó que las hojarascas y ramas estuvieran más secas, lo que se convierte en material "combustible" para los incendios forestales, sumado a que no llovió en esos meses.

Enfatizó que pese a que hubo un aumento del 29 por ciento en el número de incendios forestales, pues hasta el último corte eran 726 siniestros, se logró disminuir la superficie afectada, ya que en esta temporada solo se tuvieron 21 mil 864 hectáreas dañadas, en comparación con las 24 mil 6 hectáreas afectadas en el 2022.

"El número de incendios no es responsabilidad nuestra, es de la gente que quema. La responsabilidad nuestra es que no haya incendios sin ser atendidos y liquidados, bueno, la totalidad fueron atendidos y liquidados hasta que ya no salía humo. Nuestra tarea fue cumplida al 100 por ciento", resaltó.

Puntualizó que Morelia ocupa el primer lugar como municipio con más incendios forestales, le siguen Uruapan, Cotija y Tingüindín, por lo que se busca tener una mejor estrategia de atención para el siguiente año.

El director de Cofom explicó que más del 52 por ciento de los incendios forestales son provocados por los hombres, pero en las zonas urbanas son para expandir la mancha urbana, con fraccionamientos y asentamientos irregulares, mientras que en áreas alejadas de las manchas urbanas son para fines agropecuarios.

Por ello, recordó que este año se tuvieron 109 brigadas desplegadas en el estado, 79 de la Cofom, 20 de la Conafor, el resto de la Conam y silvicultores, además de que se redujo el tiempo de respuesta o de atención, por lo que se bajó a 35 minutos, por la distribución adecuada de los brigadistas.

EA