Disminución del 53% en homicidio doloso muestra efectividad del Plan Michoacán

El mandatario detalló que los resultados presentados por el Gabinete de Seguridad entre el 10 y el 28 de noviembre, muestran que el aseguramiento de 135 generadores de violencia, 57 armas de fuego, 6 mil 919 cartuchos de diversos calibres, 363 cargadores, 444.5 kilogramos de droga, 7 mil 300 kilogramos y 28 mil 800 litros de sustancias químicas para la fabricación de drogas como metanfetaminas, permiten avanzar con la estrategia del Plan Michoacán.

Ramírez Bedolla resaltó que esto ha dado como resultado que el delito de alto impacto como es el homicidio, muestre una tendencia a la baja, ya que en la entidad en septiembre ocurrieron 111 casos, 108 en octubre y 58 en noviembre, siendo los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán, donde más se han reducido.

Explicó que la destrucción de ocho campamentos de la delincuencia organizada, el aseguramiento de 110 vehículos empleados en actividades ilícitas y la desactivación de 89 artefactos explosivos, debilitan las operaciones de las células criminales.