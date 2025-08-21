Discusión en cancha de futbol terminó en homicidio en Paracho; ya fue detenido

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de tareas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Felipe Alonso “N”, presunto responsable de homicidio calificado, cometido en agravio de Adín J., en el municipio de Paracho.

De acuerdo con la investigación, el 2 de abril de 2023, aproximadamente a las 14:30 horas, el investigado y la víctima sostuvieron una discusión en la cancha de futbol ubicada en la calle Francisco I. Madero de dicho municipio. Tras el altercado, Felipe Alonso “N” se dirigió a su domicilio y enseguida regresó a la unidad deportiva, donde atacó con una navaja a Adín J., ocasionándole lesiones en el cuello y la espalda.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un nosocomio para recibir atención médica, donde murió más tarde.

Estos hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Uruapan, que integró la Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba suficientes para establecer la posible responsabilidad de Felipe Alonso “N”:

Con base en lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control una orden de aprehensión en contra de Felipe Alonso “N”, misma que fue obsequiada y cumplimentada, tras ejecutarse un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio de Paracho.

El investigado fue trasladado al Centro Penitenciario de la ciudad de Uruapan y puesto a disposición del Juez de Control que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.

