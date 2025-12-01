Discriminación, temor y estigma persisten alrededor del VIH en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se estima que alrededor de 10 mil personas viven con VIH, informó la asociación civil Monarca Libertad en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida.

Discriminación, temor y estigma persisten alrededor de este problema de salud; la falta de contrato laboral o el despido del mismo, la desinformación y la falta de educación han orillado a que muchos de los pacientes se oculten, otros más decidan no atenderse de manera adecuada, por lo que se les estima un año seis meses de vida a partir de su diagnóstico o, simplemente, se vean vulnerables ante la sociedad.

La integrante de la asociación, Paloma Cruz Orihuela, lamentó que persista la falta de información entre la misma sociedad, donde la discriminación impera.