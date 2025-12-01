Discriminación, temor y estigma persisten alrededor del VIH en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán se estima que alrededor de 10 mil personas viven con VIH, informó la asociación civil Monarca Libertad en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida.
Discriminación, temor y estigma persisten alrededor de este problema de salud; la falta de contrato laboral o el despido del mismo, la desinformación y la falta de educación han orillado a que muchos de los pacientes se oculten, otros más decidan no atenderse de manera adecuada, por lo que se les estima un año seis meses de vida a partir de su diagnóstico o, simplemente, se vean vulnerables ante la sociedad.
La integrante de la asociación, Paloma Cruz Orihuela, lamentó que persista la falta de información entre la misma sociedad, donde la discriminación impera.
“Conozco a muchas personas que viven con VIH, que están controladas y tienen una vida totalmente satisfactoria tanto en lo personal como sexualmente, no hay problema, pero muchas veces las personas que están alrededor de ellas se enteran que viven con VIH y les dicen: ‘ay, pobrecito, te vas a morir’; no pasa nada, es una condición de vida y listo.”
En el ámbito laboral, dijo, hay muchos empleadores que se enteran de la condición de salud de sus trabajadores y, sin más, los despiden con la excusa de que contagiarán o contaminarán a los demás compañeros, por lo que reconoció que la falta de educación es otro de los problemas que diariamente viven las personas con VIH.
De acuerdo con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), se han detectado 537 nuevos casos, de los cuales 71 son mujeres y 466 hombres.
En Morelia, y según información de Monarca Libertad, se registran hasta 120 casos nuevos al año. De cada 10 adultos detectados, hasta tres son bebés, debido a que muchas personas contagian a sus parejas sin conocer que están enfermas y tienen relaciones sexuales sin protección.
La mayoría de los casos de VIH se presentan entre los 15 y 25 años de edad, en su mayoría por tener relaciones sexuales sin protección.
Y de cada 10 casos positivos, hasta dos deciden no atenderse y/o niegan tener la enfermedad.
RYE-