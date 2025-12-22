Disciplina financiera, sello de la administración de Bedolla

Recordó que, al inicio de su administración, se enfrentó a un gasto descontrolado que dejaron sus antecesores con lo denominado de manera coloquial como “la licuadora”, donde los recursos destinados a varios rubros se mezclaban en una sola cuenta y se utilizaban para todo, sin control presupuestal.

Por ello, aseguró que hoy se ha logrado atender el tema y, poco a poco, realizar obras sin mayor endeudamiento y pagadas durante esta administración, además de cumplir con los salarios de los trabajadores en tiempo y forma.

Finalmente, consideró que se tendrá un cierre de año óptimo y sin presiones, en espera de que el Congreso de Michoacán, el próximo año, logre concretar las reformas para evitar más endeudamiento en la entidad; agregó que habrá opiniones divididas, pero todas serán escuchadas.