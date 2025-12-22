Disciplina financiera, sello de la administración de Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán ha logrado marcar un presente con disciplina financiera; mayor infraestructura y atención a la nómina de los trabajadores del estado forman parte de la estrategia que hoy ha impulsado el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.
En conferencia de prensa, indicó que este año se ha logrado un cierre marcado por la disciplina financiera y las diversas reformas que se pretenden analizar el próximo año para evitar más endeudamiento público a largo plazo en Michoacán; el estado, aseguró, ha crecido con acciones que no han involucrado endeudar más a la entidad y con gastos que se cubren durante la presente administración.
Puntualizó que a la fecha se siguen pagando deudas que se arrastran desde hace 30 años, por lo que subrayó que su gobierno ha logrado romper con el “mito neoliberal” de que, para poder crecer, se tenía que endeudar más al estado.
Recordó que, al inicio de su administración, se enfrentó a un gasto descontrolado que dejaron sus antecesores con lo denominado de manera coloquial como “la licuadora”, donde los recursos destinados a varios rubros se mezclaban en una sola cuenta y se utilizaban para todo, sin control presupuestal.
Por ello, aseguró que hoy se ha logrado atender el tema y, poco a poco, realizar obras sin mayor endeudamiento y pagadas durante esta administración, además de cumplir con los salarios de los trabajadores en tiempo y forma.
Finalmente, consideró que se tendrá un cierre de año óptimo y sin presiones, en espera de que el Congreso de Michoacán, el próximo año, logre concretar las reformas para evitar más endeudamiento en la entidad; agregó que habrá opiniones divididas, pero todas serán escuchadas.
RPO