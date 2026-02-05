Dirigente del PRD celebra visita de Sheinbaum a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, expresó su beneplácito por la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, programada para este viernes. Ocampo Córdova señaló que, si bien los diputados no fueron convocados y se entiende que el encuentro será exclusivo con las áreas de seguridad, la presencia personal de la mandataria para revisar el avance del Plan Michoacán es un acto que el partido celebra.
El líder perredista recordó que, desde el anuncio de la estrategia federal, una de las principales peticiones del PRD ha sido la necesidad de una evaluación y un seguimiento constante al Plan Michoacán. Ocampo Córdova enfatizó que la iniciativa no debe quedar “exclusivamente en un discurso”, sino que debe reflejarse en acciones concretas que demuestren el progreso en todos los ejes anunciados, desde el desarrollo social y la infraestructura hasta el eje prioritario de la seguridad.
Aunque reconoció que la mayor presencia de fuerzas de seguridad en algunas localidades podría estar logrando una reducción en la incidencia de ciertos delitos o en la presencia de grupos criminales, Ocampo Córdova advirtió sobre un problema que, a su juicio, mantiene al estado sometido: el cobro de cuotas y la extorsión generalizada.
Esta práctica criminal, según el dirigente, tiene a muchas comunidades y pueblos bajo control, llegando al extremo de que en ciertas regiones se fiscaliza la venta de casi todos los productos comerciales. Particularmente, mencionó a los productores del Valle de Apatzingán, quienes sufren al tener que entregar una aportación económica a los grupos delincuenciales por cada kilo de limón vendido, un fenómeno que persiste a pesar de los operativos de seguridad.
Ocampo Córdova subrayó que la extorsión es un delito que requiere una actuación basada en la inteligencia, ya que, en muchos casos, no son los actores armados quienes la cometen directamente, sino que se utiliza a gente perteneciente al sector afectado, como comerciantes o productores, para forzar el cobro de las cuotas a sus pares. El impacto de esta recaudación, dijo, es millonario y afecta directamente el consumo diario de los michoacanos.
“Yo creo que ahora en su visita me parece que tendrán que ser o debiera ser uno de los temas principales, la extorsión en la que estamos viviendo en Michoacán.”
Finalmente, reiteró que es positivo que la presidenta venga al estado, esperando que esta visita se traduzca en un fuerte golpe al crimen organizado, que hoy encuentra en las cuotas una fuente de ingreso más sencilla que el tráfico de drogas.
mrh