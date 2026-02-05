Dirigente del PRD celebra visita de Sheinbaum a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, expresó su beneplácito por la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Michoacán, programada para este viernes. Ocampo Córdova señaló que, si bien los diputados no fueron convocados y se entiende que el encuentro será exclusivo con las áreas de seguridad, la presencia personal de la mandataria para revisar el avance del Plan Michoacán es un acto que el partido celebra.

El líder perredista recordó que, desde el anuncio de la estrategia federal, una de las principales peticiones del PRD ha sido la necesidad de una evaluación y un seguimiento constante al Plan Michoacán. Ocampo Córdova enfatizó que la iniciativa no debe quedar “exclusivamente en un discurso”, sino que debe reflejarse en acciones concretas que demuestren el progreso en todos los ejes anunciados, desde el desarrollo social y la infraestructura hasta el eje prioritario de la seguridad.

Aunque reconoció que la mayor presencia de fuerzas de seguridad en algunas localidades podría estar logrando una reducción en la incidencia de ciertos delitos o en la presencia de grupos criminales, Ocampo Córdova advirtió sobre un problema que, a su juicio, mantiene al estado sometido: el cobro de cuotas y la extorsión generalizada.