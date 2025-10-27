Director del Cobam Madero es interrogado por desaparición de estudiante Alondra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Colegio de Bachilleres en Madero ya es investigado por autoridades ministeriales, en el marco de las indagatorias por la desaparición de Alondra H. G., estudiante de 15 años, así lo confirmó el presidente municipal, Juan Carlos Gamiño.
Durante un encuentro con habitantes del municipio que se manifestaron este lunes, el edil señaló que acompañó a la madre de la joven a Morelia, donde sostuvieron una reunión con personal de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas.
"Ya tienen en investigación al director aquí del Colegio de Bachilleres para que le meta presión al maestro y entregue a la muchacha", expresó Gamiño frente a ciudadanos inconformes.
Explicó que también acudieron a la dirección general del Colegio de Bachilleres (COBAM), en la capital michoacana, para solicitar datos del profesor presuntamente involucrado, entre ellos, su expediente, la identidad de quien lo contrató y su dirección particular.
De acuerdo con la información compartida por el edil, las autoridades cuentan con pruebas de que Alondra llegó a la Terminal de Autobuses de Morelia y que fue vista en compañía del maestro. Además, reveló que la última ubicación de su teléfono celular fue registrada en una colonia de esta ciudad.
Aunque se prevé una búsqueda en campo con familiares cercanos, Gamiño pidió a la población mantener la calma:
“Nos pidieron que no les entorpezcamos la investigación. Ellos traen varias líneas de trabajo y están recabando más datos”.
Cabe recordar que Alondra fue vista por última vez el 24 de octubre en la colonia El Realito de Morelia, según la ficha de búsqueda emitida por Alerta Amber Michoacán.
rmr