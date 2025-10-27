Director del Cobam Madero es interrogado por desaparición de estudiante Alondra

"Ya tienen en investigación al director aquí del Colegio de Bachilleres para que le meta presión al maestro y entregue a la muchacha", expresó Gamiño frente a ciudadanos inconformes.

Explicó que también acudieron a la dirección general del Colegio de Bachilleres (COBAM), en la capital michoacana, para solicitar datos del profesor presuntamente involucrado, entre ellos, su expediente, la identidad de quien lo contrató y su dirección particular.

De acuerdo con la información compartida por el edil, las autoridades cuentan con pruebas de que Alondra llegó a la Terminal de Autobuses de Morelia y que fue vista en compañía del maestro. Además, reveló que la última ubicación de su teléfono celular fue registrada en una colonia de esta ciudad.