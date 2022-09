Diputados y gobernador reconocen trabajo de Luis Navarro en la SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y diputados locales, entre ellos Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Baltazar Gaona García, del Partido del Trabajo (PT), reconocieron al secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, por el manejo de los recursos públicos en el primer año de gobierno.

Durante la presentación de su primer informe de gobierno, que se llevó a cabo este fin de semana, el mandatario estatal recordó las condiciones en las que recibió la entidad, al señalar que se tenía un "desfalco de 50 mil millones de pesos en las finanzas del estado; no había para pagarle ni a los diputados. No le pagaban a los jueces, no llegaba el dinero a los municipios, puro atole con el dedo; por eso, rápido implementamos medidas de austeridad, de honestidad, de manejo eficiente del recurso".