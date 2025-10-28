Diputados de Morena abren la puerta al debate sobre la eutanasia en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La bancada de Morena en el Congreso de Michoacán abrió la posibilidad de analizar una ley de eutanasia, considerando argumentos científicos, legales y morales, tema que la diputada Emma Rivera Camacho reconoció, es un debate que contempla visiones legales, médicas y morales.
En rueda de prensa, la legisladora enfatizó el diálogo abierto con sectores de la medicina y científicos, así como la escucha a familiares de personas con padecimientos terminales.
“Estamos abiertos a conocer los argumentos científicos, legales, las convenciones internacionales y abrir nuestra capacidad de reflexión y de discusión en torno a lo que sea más conveniente, escuchando desde luego a las familias, que deben de ser quienes tengan la principal opinión respecto de cómo debe orientarse este tema”, expresó.
Por su parte, Juan Pablo Celis Silva, también de Morena, reconoció que, en términos personales, está a favor de la eutanasia; no obstante, respaldó la pluralidad de opiniones como eje de su partido.
“Yo, a título personal, estoy a favor de la muerte digna. Se tendría que ver una serie de cosas, cómo viene, para que esté muy bien regulado y, bueno, Morena, como todo, es una pluralidad de pensamiento, siempre escuchando las distintas voces, opiniones, pensamientos y siempre garantizando las libertades”, afirmó.
Actualmente, la eutanasia está prohibida en nuestro país. La Ley General de Salud prohíbe expresamente esta práctica e incluso es sancionada.
