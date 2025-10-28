Diputados de Morena abren la puerta al debate sobre la eutanasia en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La bancada de Morena en el Congreso de Michoacán abrió la posibilidad de analizar una ley de eutanasia, considerando argumentos científicos, legales y morales, tema que la diputada Emma Rivera Camacho reconoció, es un debate que contempla visiones legales, médicas y morales.

En rueda de prensa, la legisladora enfatizó el diálogo abierto con sectores de la medicina y científicos, así como la escucha a familiares de personas con padecimientos terminales.

“Estamos abiertos a conocer los argumentos científicos, legales, las convenciones internacionales y abrir nuestra capacidad de reflexión y de discusión en torno a lo que sea más conveniente, escuchando desde luego a las familias, que deben de ser quienes tengan la principal opinión respecto de cómo debe orientarse este tema”, expresó.