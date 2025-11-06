Diputado local de MC critica Plan Michoacán; "llega tarde", acusa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apenas unos días después de la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo —una estrategia integral lanzada para intentar pacificar el estado tras el brutal homicidio del alcalde Carlos Manzo—, el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, calificó de insuficiente y reactiva la estrategia.

Carreño Sosa señaló que, si bien se reconoce la presentación de modificaciones, el plan federal se asemeja peligrosamente a iniciativas fallidas del pasado.

"Es muy similar a lo que se presentó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde realmente es mucha paja pero poca contundencia". El legislador enfatizó que la verdadera solución requiere un "tema de fondo de investigación", exigiendo que las herramientas de procuración de justicia no se politicen ni se vean afectadas por "compadrazgos políticos".

El diputado fue contundente al señalar el retraso de la respuesta federal, utilizando el asesinato de Manzo como el ejemplo más crudo de la inacción sistémica.

Para Carreño Sosa, el asesinato del edil de Uruapan se ha convertido en un símbolo nacional del hartazgo ciudadano ante la violencia no atendida.

Concluyó afirmando que la inacción gubernamental convierte a las víctimas en meras estadísticas, y advirtió que, bajo este esquema, lo único seguro en Michoacán es que "habrá más muertos" y la impunidad seguirá prevaleciendo, a menos que se luche firmemente por el legado de quienes fueron silenciados.

rmr