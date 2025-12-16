Diputado Hugo Rangel lanza "dardos" contra el caudillismo ante la inseguridad y actuar de políticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la tribuna del Congreso de Michoacán, el diputado petista Hugo Rangel Vargas elevó un punto de acuerdo que, si bien buscaba condenar la violencia, se convirtió en una velada crítica a las posturas políticas de sus propios compañeros legisladores, apuntando directamente a un modelo de liderazgo que privilegia la bravura sobre la institucionalidad.

El contexto de su intervención fue el reciente homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, un evento que, según Rangel, ha sido utilizado para reavivar debates y exhibir estrategias de seguridad cuestionables. El legislador señaló que la violencia no debe ser nunca una plataforma política ni un espectáculo mediático, sino un llamado urgente a la responsabilidad republicana.

En el mensaje, el petista dio un ataque frontal a la narrativa del "justiciero solitario" y la política basada en la adrenalina. El diputado advirtió sobre el peligro de líderes que confunden la acción con la efectividad, lo cual permite inferir una crítica directa a aquellos que, como se ha visto en el espectro político local, buscan capitalizar tragedias con exhibiciones públicas de fuerza:

"Lo ocurrido exige la crítica a un modelo de liderazgo que, disfrazado de valentía, recae en prácticas caudillistas: aquella idea de que 'echarse para adelante', subirse a las patrullas, salir en helicóptero a 'buscar delincuentes', o mostrarse públicamente como justicieros solitarios, es la forma de reconstruir la seguridad. Esa narrativa, lejos de resolver, agrava los problemas; es testosterona convertida en política pública, y eso es tan peligroso como inútil", dijo.

La crítica de Hugo Rangel se alinea con el rechazo a replicar modelos fallidos, comparando esta tendencia con la "guerra" de Felipe Calderón Hinojosa y el "mátalos en caliente" de Porfirio Díaz, buscando deslegitimar cualquier atajo autoritario en la seguridad.

El diputado petista fue más allá de la crítica al adversario político, volviendo la mirada hacia el propio poder legislativo. Al cuestionar la inacción del Congreso, Rangel se pregunta: "¿Dónde está el programa legislativo serio de la LXXVI Legislatura para atender la inseguridad?" y señala que la Comisión de Justicia se ha convertido en una "congeladora legislativa", sugiriendo que la responsabilidad de la crisis no es exclusiva del Ejecutivo, sino también de quienes no crean marcos legales efectivos.

Rangel concluyó su llamado apelando a la razón y al Estado de derecho, instando a sus colegas a dejar atrás la búsqueda fácil de culpables para asumir la incómoda pero necesaria labor de construir soluciones desde la política pública, lejos de los impulsos personales y el caudillismo.rmr