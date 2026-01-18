Diputado Ernesto Núñez retomará iniciativa sobre "falsas denuncias"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que retomará en el próximo periodo legislativo una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para incrementar las penas por falsas acusaciones que busquen someter a una persona a un proceso penal injustificado.

La propuesta forma parte de un paquete de seis reformas que el legislador michoacano presentará, enfocado en temas como protección a menores, regulación de procedimientos quirúrgicos electivos y combate a la suministración química de sustancias.

La iniciativa sobre falsas acusaciones busca sancionar el uso malicioso del sistema penal, sin afectar el derecho de las víctimas a denunciar de buena fe. Núñez Aguilar argumentó que esta medida responde a un problema real que genera sobrecarga en el Poder Judicial y afecta la credibilidad de las instituciones.

“Vamos a presentar una reforma al Código Penal Federal para incrementar las penas por falsas acusaciones cuando se utilicen con el fin de someter a una persona a un proceso penal injustificado, porque hay también un acúmulo de trabajo enorme en el Poder Judicial y muchas veces por falsas acusaciones, porque hay gente que de eso hace modus vivendi y queremos que cuando no haya la justificación pues también se le sesione a estas personas”, declaró el diputado.

Esta propuesta ha generado polémica desde su planteamiento previo, particularmente en 2025, cuando Núñez Aguilar impulsó reformas relacionadas con la atribución indebida de paternidad y el uso doloso de acusaciones. Colectivas feministas de Michoacán, como la Red Colectivas Feministas de Michoacán (RedCoFem), criticaron duramente iniciativas similares, calificándolas de regresivas, punitivistas y contrarias a los derechos humanos. Las organizaciones argumentaron que tales medidas criminalizan a las mujeres en contextos de desigualdad, ignoran evidencias estadísticas nacionales y se basan en casos aislados o estudios extranjeros no aplicables al contexto mexicano.

En su momento, colectivas estatales y nacionales acusaron al legislador de recurrir a narrativas que deslegitiman denuncias legítimas, en un país donde las estadísticas oficiales de la Fiscalía General de la República indican que las denuncias falsas en materia de violencia de género son mínimas alrededor del 0.01% a 0.18% en el 2017, último año en el que la FGR reveló datos sobre el tema.

El paquete legislativo que retomará el diputado incluye también reformas para tipificar la suministración química de sustancias sin consentimiento, regular la intervención quirúrgica en menores y fortalecer la protección de testigos con identidad reservada.

Estas propuestas buscan, según Núñez Aguilar, fortalecer la equidad y la certeza jurídica en el sistema penal federal, aunque su avance dependerá del debate en comisiones y del consenso en la Cámara de Diputados.

BCT