Diputado del PVEM propone prohibir plásticos de un solo uso en oficinas y eventos públicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Juan Antonio Magaña de la Mora, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán. La propuesta busca prohibir el uso de plásticos y productos derivados del poliestireno de un solo uso en oficinas, instalaciones y eventos oficiales del gobierno estatal y municipal.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales el 50% corresponde a plásticos de un solo uso. En Michoacán, la acumulación de residuos en ríos, presas y caminos rurales afecta la biodiversidad y genera altos costos en el manejo de basura.

La iniciativa adiciona un segundo párrafo al artículo 62 de la ley vigente, que ya prohíbe de forma general el uso de plásticos de un solo uso en actividades de los poderes del Estado y los ayuntamientos. Ahora se extendería la prohibición a oficinas e instalaciones, así como a eventos públicos, ferias, festivales o actos organizados o autorizados por autoridades.

El legislador argumentó que es incongruente promover políticas ambientales mientras las instituciones utilizan materiales altamente contaminantes. La propuesta obligaría a sustituirlos por materiales biodegradables, compostables o reutilizables.

Además, los organizadores de eventos deberán implementar medidas de separación y manejo adecuado de residuos, privilegiando lo sostenible. La iniciativa busca que el Estado predique con el ejemplo y fomente prácticas responsables en toda la administración pública, a la par de cerrar lagunas normativas y fortalecer la congruencia institucional.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para su análisis y dictamen. Si avanza, podría convertirse en una de las regulaciones más estrictas del país en materia de uso de plásticos en oficinas y eventos públicos.

mrh