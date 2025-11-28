Diputado Carlos Bautista aclara hallazgo de restos en predio familiar en Uruapan; fue abandonado hace años, dice

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla dio a conocer públicamente que en una propiedad de su familia, ubicada en la zona de Toreo el Alto, municipio de Uruapan, se han localizado al menos cuatro cuerpos humanos tras los trabajos realizados por el colectivo de madres buscadoras.

En una publicación en redes sociales, el legislador explicó que hace tiempo un perro encontró un cráneo humano en ese terreno, ubicado en el camino que conecta con Tiamba. Tras dar aviso, el colectivo ha realizado búsquedas constantes en el sitio, con resultados que apuntan a más restos por localizar.

Bautista Tafolla aclaró que la propiedad fue abandonada por su familia hace más de ocho años, debido a la presencia del crimen organizado en la zona.