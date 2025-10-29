Diputadas se reclaman supuesta difamación y fiesta de Apatzingán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com)-. La sesión solemne de Apatzingán volvió a generar polémica en el Congreso del Estado de Michoacán, con una discusión que escaló hasta los reclamos, acusaciones de difamación y señalamientos por violencia política.
El punto más álgido fue el número 39 del orden del día, cuando el diputado del PT, Hugo Rangel Vargas, subió a tribuna para fijar postura sobre los hechos del 22 de octubre. Lamentó que se le hubiera impedido el acceso a ciudadanos de Apatzingán en medio de un ambiente tenso, tras el asesinato del líder citrícola Bernardo Bravo, ocurrido dos días antes.
A partir de su intervención, se desataron una serie de reclamos y señalamientos indirectos. La diputada de Morena, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, quien representa al distrito de Apatzingán, cuestionó quién dio la instrucción de impedir el ingreso de los habitantes al ayuntamiento. Citó los artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica y de Procedimientos, argumentando que se trataba de una sesión pública.
“¿De quién fue la instrucción? La que debía ser una sesión pública fue cerrada, amparada en unos pases, bajo la apariencia de control y orden, pero lo que realmente se hizo fue oprimir a la sociedad, negándoles su derecho a presenciar el trabajo de sus representantes. Que no se confunda solemnidad con secretismo”, declaró.
La diputada Belinda Hurtado puso sobre la mesa una supuesta fiesta que, según dijo, se realizó la noche previa a la sesión solemne por el CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Inicialmente mencionó que se trató de una cena organizada por la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero luego afirmó que fue una fiesta a la que no asistió, aunque fue involucrada por la difusión de videos en redes sociales.
“A mí me invitaron cinco minutos antes de las 9 de la noche. No fui, pero hay fotos que medios comprados publicaron diciendo que soy yo y otras diputadas. Yo no fui a la fiesta, Apatzingán estaba de luto, por eso me salí de la sesión del Congreso. Qué lamentable que se presten a este tipo de cosas; les digo, compañeros, eso se llama difamación”, expresó.
El diputado priista Guillermo Valencia Reyes respaldó a Hurtado y se dijo indignado por lo que calificó como una “propaganda negra orquestada” contra cuatro diputadas que, junto con él, abandonaron la sesión solemne en protesta por el asesinato de Bernardo Bravo.
A su vez, la legisladora Vanessa Caratachea también cuestionó el origen de la supuesta fiesta, se deslindó del evento y exigió a la Mesa Directiva y a la Jucopo aclarar si se utilizó recurso público.
“Que nos contesten quién organizó la fiesta, con qué recurso, porque si fue recurso público, es dinero del pueblo. Qué lamentable que grabaran a mis compañeros; yo no hubiera ido, ¿quién hace una fiesta cuando había luto, cuando acaba de morir una persona guía de los agricultores de Apatzingán? Es lamentable que quieran manchar nuestro derecho a manifestarnos”.
Los ánimos se caldearon aún más cuando la presidenta del Congreso, Giulianna Bugarini, intentó retomar el orden en el recinto y continuar con el siguiente punto del orden del día. Sin embargo, Sandra Olimpia, Caratachea e Itzé Camacho insistieron a gritos en que se informara sobre la fiesta, mientras señalaban a la presidenta de la Jucopo. En respuesta, la diputada Fabiola Alanís indicó que no caería en provocaciones.
La discusión se cerró cuando el diputado Octavio Ocampo subió a tribuna para leer su posicionamiento sobre el campo michoacano, pese a los intentos de algunos legisladores por retomar el debate.
