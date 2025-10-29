Diputadas se reclaman supuesta difamación y fiesta de Apatzingán

A partir de su intervención, se desataron una serie de reclamos y señalamientos indirectos. La diputada de Morena, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, quien representa al distrito de Apatzingán, cuestionó quién dio la instrucción de impedir el ingreso de los habitantes al ayuntamiento. Citó los artículos 217 y 218 de la Ley Orgánica y de Procedimientos, argumentando que se trataba de una sesión pública.

“¿De quién fue la instrucción? La que debía ser una sesión pública fue cerrada, amparada en unos pases, bajo la apariencia de control y orden, pero lo que realmente se hizo fue oprimir a la sociedad, negándoles su derecho a presenciar el trabajo de sus representantes. Que no se confunda solemnidad con secretismo”, declaró.

La diputada Belinda Hurtado puso sobre la mesa una supuesta fiesta que, según dijo, se realizó la noche previa a la sesión solemne por el CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Inicialmente mencionó que se trató de una cena organizada por la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), pero luego afirmó que fue una fiesta a la que no asistió, aunque fue involucrada por la difusión de videos en redes sociales.