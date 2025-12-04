Diputada Vanessa Caratachea pide incluir a la infancia en presupuesto de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del periodo de revisión del presupuesto de egresos e ingresos por parte del Congreso de Michoacán, la diputada del PAN, Vanessa Caratachea Sánchez, puntualizó una omisión en la planeación fiscal del estado: la falta de una perspectiva transversal enfocada en niñas, niños y adolescentes.

La legisladora enfatizó que, si bien se ha discutido la perspectiva de género, el tema infantil ha quedado relegado, a pesar de que menores y adolescentes representan casi la tercera parte de la población michoacana.

Caratachea Sánchez señaló que la asignación de recursos debe ir más allá de las asistencias básicas, como la entrega de despensas por parte del DIF, y debe traducirse en políticas públicas integrales que aborden rezagos estructurales en la entidad.

La diputada insistió en que la visión presupuestal debe ser un reflejo de las necesidades reales de este sector poblacional.

La legisladora fue enfática al establecer la prioridad que debe tener este enfoque durante las discusiones financieras en el Poder Legislativo.

"El presupuesto tiene que ser visto con perspectiva de infancia, que es algo que no han hablado. Han hablado de perspectiva de género, pero les falta hablar de perspectiva de infancia", sentenció la diputada.

Uno de los puntos más álgidos abordados por la diputada fue el rezago educativo, señalando que la falta de maestros en las escuelas limita el derecho fundamental a la educación de los menores. Además, instó a fortalecer las facultades de la Procuraduría para la Defensa del Menor y CIPA, asegurando que su función no se limite solo a pláticas de prevención, sino a una intervención efectiva ante las problemáticas actuales.

La legisladora también cuestionó el estancamiento de proyectos clave destinados a la niñez. Recordó que el tema de la construcción del Centro de Justicia para Niños y Adolescentes, que se contemplaba en presupuestos anteriores, quedó inconcluso. Caratachea Sánchez exigió transparencia sobre el destino de los recursos previamente destinados a esta obra.

"¿Dónde quedó el dinero? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Cómo se quedó? Porque, aparte, la Secretaría Ejecutiva, el secretario ejecutivo de Seguridad Pública, pues tiene que dar una respuesta, ¿por qué no siguió ese decreto?", cuestionó, lamentando que, a pesar de mencionar a la infancia en discursos oficiales, la realidad en el estado refleje una nula visibilización de sus derechos y necesidades.

