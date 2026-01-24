Diputada del PVEM buscará la regularización de vehículos todoterreno en ecosistemas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el creciente deterioro de los ecosistemas michoacanos provocado por el uso no regulado de vehículos todoterreno (como los Razer), la diputada Sandra Arreola Ruíz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que presentará una iniciativa legislativa en el próximo periodo ordinario para establecer un marco normativo que controle esta actividad recreativa y utilitaria en zonas sensibles.

La legisladora basa su propuesta en la obligación fundamental del Estado mexicano de garantizar un medio ambiente sano, tal como lo establece el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Michoacán, con su vasta biodiversidad, requiere acciones contundentes para proteger sus bosques, recarga hídrica y fauna silvestre.

En la exposición de motivos de la iniciativa se subraya la importancia de esta riqueza biológica para el equilibrio ecológico estatal y nacional, haciendo hincapié en que el deber de salvaguardar el medio ambiente debe traducirse en legislación efectiva.

"Los Estados Unidos Mexicanos poseen una de las mayores riquezas naturales del continente, con una vasta diversidad de ecosistemas y especies endémicas que constituyen no solo un patrimonio ambiental invaluable, sino también un elemento esencial para la vida, el bienestar social y el equilibrio ecológico a nivel nacional e internacional," se lee en el documento que fundamenta la urgencia de la acción legislativa.

El problema surge del crecimiento sostenido y sin control de actividades off-road en senderos rurales y áreas naturales. Rutas populares, como las que conectan Morelia con Los Azufres o Morelia con Zirahuén, han sido escenario de tránsito masivo de vehículos tipo Razer, a pesar de que estos caminos no están diseñados para el tráfico motorizado.

Este tránsito masivo provoca daños directos a la vegetación, compactación del suelo, alteración de los cursos de agua y afectación a la fauna silvestre, causando daños que, en muchos casos, son irreversibles para los ecosistemas templados y de recarga hídrica.

Aunque fabricantes como Polaris promueven el uso de estos vehículos para el deporte off-road y no para el tráfico común, la realidad en Michoacán muestra que su uso recreativo está invadiendo cauces y zonas forestales protegidas sin supervisión alguna.

La iniciativa de la diputada Arreola Ruíz buscará, por lo tanto, establecer límites claros, permisos o prohibiciones específicas para el uso de estos vehículos motorizados en senderos, zonas de recarga hídrica y áreas naturales protegidas, asegurando que el derecho al medio ambiente sano prevalezca sobre el esparcimiento motorizado.

Se espera que la propuesta sea analizada detalladamente por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso, una vez que las y los diputados regresen a sesiones, con miras a mitigar el impacto ambiental antes de que el daño a los recursos hídricos y forestales sea inmanejable.

BCT