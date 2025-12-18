Diputada de Morena reprocha desigualdad en dictaminación de iniciativas

La legisladora manifestó su descontento con esta disparidad en el tratamiento de las propuestas e hizo un llamado a sus compañeros:

"Todas nuestras iniciativas son importantes, no valemos más unos que otros. Luchamos por la igualdad y el respeto, y aquí en el Congreso somos un claro ejemplo de que no es así. Por eso los invito, no los exhorto porque parece que la palabra 'exhorto' la ven como una ofensa; los invito para que pronto podamos dictaminar las iniciativas que se han presentado por parte de los ciudadanos y de nosotros mismos, sin importar si se aprueban o se desechan con sus respectivos argumentos."

Además del tema ambiental, Camacho Zapiain enfatizó que la prioridad otorgada a este dictamen deja en el limbo temas clave de la agenda federal, como la revocación de mandato, pendiente desde marzo en la Comisión de Puntos Constitucionales. La diputada sugirió que existe un temor político a permitir que el pueblo evalúe al titular del Poder Ejecutivo estatal, calificando la inacción como una contradicción con los principios de soberanía popular que su partido promueve.

En respuesta, la diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, intervino para aclarar el alcance del dictamen aprobado. La también legisladora de Morena explicó que el documento final no solo incluye la iniciativa presentada por el Ejecutivo, sino también dos propuestas del diputado Juan Carlos Barragán, dos de la diputada Eréndira Isauro, una ciudadana y la suya propia, todas relativas al medio ambiente.

La legisladora defendió el trabajo de la Comisión, asegurando que todas las iniciativas relacionadas con el medio ambiente fueron dictaminadas en esa ocasión, aunque reconoció la necesidad de atender el resto de los proyectos pendientes en otras comisiones.

Finalmente, ante la ironía que Camacho Zapiain mostró en tribuna, su compañera de bancada, Emma Rivera Camacho, defendió la carga ideológica de su movimiento, reiterando que principios como "con el pueblo todo, sin el pueblo nada" y "por el bien de todos, primero los pobres" no son frases banales, sino fundamentos de sus acciones políticas.

