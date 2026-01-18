Dimos la vuelta a la tortilla: Bedolla paga en tiempo y forma a maestros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán dio "la vuelta a la tortilla" en el cumplimiento del pago en tiempo y forma de la nómina educativa, puntualizó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

Con más de 100 quincenas cubiertas, señaló que los dichos de algunas fracciones sindicales se trata de temas pasados, toda vez que se cuenta con el apoyo del Gobierno de México para cubrir los pagos de las y los maestros.

Esto, aseguró, ha permitido que por cuarto año consecutivo se tengan ciclos escolares completos, lo que da muestra del compromiso que tienen las autoridades con las y los docentes, además de la que ellos tienen con la educación de las infancias y adolescencias.

"Agradecemos este este y finalmente se ha dado un vuelo, le dimos la vuelta a la tortilla; hoy no hay incumplimiento ni regateo a los salarios", puntualizó.

Comentó que está por firmarse el convenio U080 para que la Federación de un porcentaje de la nómina educativa de Michoacán y, el Estado, otra parte.

BCT