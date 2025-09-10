Dignidad menstrual llega a más de mil 500 michoacanas con la caravana Jalo x las Mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, informó que la caravana Jalo x las Mujeres ha beneficiado ya a mil 527 niñas, adolescentes y mujeres de distintos municipios del estado, con la entrega de productos de gestión menstrual, acompañados de pláticas sobre derechos sexuales y reproductivos.
Durante las jornada de la ruta, se han entregado apoyos a 907 mujeres en refugios para víctimas de violencia, comunidades indígenas y en colonias de Morelia como Solidaridad y Leandro Valle, así como a estudiantes del municipio de Churumuco con lo que se refuerza la visión de que la menstruación digna no es un privilegio, sino un derecho que abre camino hacia la autonomía y el bienestar.
“La caravana no se limita a repartir productos; es una estrategia de transformación social. En cada lugar al que llegamos se abren espacios de diálogo, capacitación y reconocimiento de nuestros cuerpos, porque solo con información y dignidad podemos cambiar realidades”, señaló Anguiano González.
Desde su arranque, la caravana ha recorrido ocho municipios, llevando copas menstruales, calzones reutilizables y otros insumos donados solidariamente por las y los michoacanos. Este esfuerzo colectivo se ha convertido en un puente para llegar a los territorios más alejados y a los sectores más vulnerables, donde el acceso a productos y educación menstrual suele ser limitado.
La secretaria destacó que estas acciones son reflejo de un proyecto progresista que busca colocar en el centro a las mujeres, especialmente a quienes históricamente han sido relegadas. “La igualdad y la justicia no se declaran: se construyen, se sienten y se viven en comunidad”, afirmó.
La caravana Jalo x las Mujeres continuará su recorrido en distintas regiones del estado, reafirmando el compromiso de combatir la pobreza menstrual y de garantizar que todas las michoacanas puedan ejercer plenamente sus derechos.
