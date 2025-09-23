Digitalización de trámites y pagos apoya a la ciudadanía y fortalece transparencia: Luis Navarro

Sahuayo, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a las herramientas digitales, el Gobierno de Michoacán ha facilitado los trámites y pagos a la población, fortalecido el orden financiero y la transparencia e incrementado la recaudación hasta en 100 por ciento en derechos e impuestos.

El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, asistió, en Sahuayo, a la presentación de la plataforma G-Comerce de Glass, con la que el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Manuel Gálvez, digitalizará y transparentará sus procesos de adquisiciones.

El tesorero estatal reseñó el desarrollo de Gobierno Digital, como uno de los ejes transversales de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y compartió las experiencias en dicho tema, el cual ha facilitado a la ciudadanía los trámites y pagos estatales, aunado a la sistematización y la transparencia de los recursos públicos.