Digitalización de trámites y pagos apoya a la ciudadanía y fortalece transparencia: Luis Navarro

Sahuayo, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a las herramientas digitales, el Gobierno de Michoacán ha facilitado los trámites y pagos a la población, fortalecido el orden financiero y la transparencia e incrementado la recaudación hasta en 100 por ciento en derechos e impuestos.
El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, asistió, en Sahuayo, a la presentación de la plataforma G-Comerce de Glass, con la que el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Manuel Gálvez, digitalizará y transparentará sus procesos de adquisiciones.
El tesorero estatal reseñó el desarrollo de Gobierno Digital, como uno de los ejes transversales de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y compartió las experiencias en dicho tema, el cual ha facilitado a la ciudadanía los trámites y pagos estatales, aunado a la sistematización y la transparencia de los recursos públicos.
Luis Navarro destacó, como ejemplo, que al inicio de la administración estatal, en octubre de 2021, las operaciones por el derecho de refrendo vehicular, apenas eran de 730 mil, cifra que contrasta con el millón 300 mil pagos con que cerrará 2025, mientras los ingresos por el Impuesto a la Nómina se situaba entre mil 600 y mil 700 millones de pesos, que este año se colocará en tres mil 800 millones de pesos.
Tras citar los casos en que la digitalización ha elevado la recaudación y agilizado los trámites de la sociedad, Luis Navarro manifestó que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoce a municipios como el de Sahuayo que se están incorporando a la modernidad a favor de la población.
