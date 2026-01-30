Michoacán

Difunden video donde policías son señalados por conductas irregulares, en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).-Por su presunto actuar indebido, dos elementos de la Guardia Civil, adscritos a la Comisaría de Pátzcuaro, son investigados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con la dependencia, los agentes participaban en un operativo con fuerzas federales en la región lacustre cuando fueron detectadas conductas irregulares.

Por tal motivo, se les aplicarán exámenes toxicológicos y, con base en los resultados, se determinará su situación legal, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos.

