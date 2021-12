Difunden video de basquetbolista explicando el motivo de su secuestro

Además, mencionó que quienes lo privaron de la libertad encontraron en el celular comentarios donde se burla de las organizaciones criminales que imperan en Michoacán, “como si yo fuera alguien pesado, lo cual yo soy un simple basquetbolista fanfarrón, farol y quise demostrar algo que no es, mensajes en los que digo que he destazado gente, que no puedo dormir, diciéndole a amigos míos como si no me conocieran lo que soy, y pues es el motivo por lo que estoy aquí”.